纽约期市：伦敦罗布斯塔咖啡触及两周高位，因库存缩小

路透纽约/伦敦8月9日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周五升至两周高位，因交易所库存骤降及越南咖啡出口放慢，而洲际交易所(ICE)可可期货本周上涨，录得约一年来最大周度涨幅，因忧虑可可供应。

ICE原糖期货保持涨势，此前巴西行业数据显示巴西主要蔗糖种植区的产出未达到全面速度。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收高41美元或2.1%，报每吨1,949美元，此前触及两周高位1,952美元，因担忧供应减少。

交易所数据显示，纽约证券交易所(NYSE)和LIFFE指定仓库的注册罗布斯塔咖啡库存在8月5日下降至83,770吨，7月22日为98,250吨。

过去四周，库存减少总计31,980吨或大约28%。

全球最大罗布斯塔咖啡种植国越南的生产商坚持要求提高价格，交易商预期8月越南咖啡出口将下降到70,000至80,000吨，上月出口预料为90,000吨。

越南政府数据显示，7月咖啡出口较上年同期减少30.8%。

洲际交易所(ICE)-9月阿拉比卡咖啡期货 升0.85美分或0.7%，收报每磅1.2290美元。

ICE-12月可可期货 收涨1美元或0.4%，报每吨2,480美元。

ICE可可价格本周升7.7%，录得2012年8月底来最大周度升幅，部份原因是科特迪瓦(象牙海岸)天气乾燥。

LIFFE-12月可可合约 跌5英镑，或0.3%，收报每吨1,643英镑。