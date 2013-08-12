纽约期市：ICE原糖触及七周高位，可可放量上涨

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透纽约/伦敦8月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一上涨至约七周高位，因市场愈发预期市场供应过剩情况将慢慢地缓和下来，可可期货放量上涨，但陷入区间交投。
ICE阿拉比卡咖啡和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货连升第四天，没有理会美元上涨，反而跟随商品市场走高。汤森路透CRB指数 上升约1%，至逾两周高位，因迹象显示中国经济放缓可能接近尾声，且因预期数据将显示欧元区经济正持续改善。
瑞信分析师Tobias Merath表示，糖市场仍陷于持续逾两年的跌势中，但市场基本面正在改善，价格开始显得便宜。
ICE-10月原糖期货 涨0.18美分或1%，报每磅17.16美分，稍早升至6月25日来近月合约最高位17.23美分。
LIFFE-10月白糖期货 收高2.30美元或0.5%，报每吨500.20美元。
LIFFE-12月可可合约 上扬12英镑，或0.7%，收报每吨1,655英镑。
ICE-12月可可期货 收涨19美元或0.8%，报每吨2,499美元。汤森路透初步数据显示，成交放量，达到约4.4万口，为250日均值的两倍。
洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 升0.50美分或0.4%，收报每磅1.2610美元。
LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收高6美元或0.3%，报每吨1,955美元，稍早触及三年高位1,959美元。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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