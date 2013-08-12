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亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 03:01 BJT

纽约期市：ICE原糖触及七周高位，可可放量上涨

路透纽约/伦敦8月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一上涨至约七周高位，因市场愈发预期市场供应过剩情况将慢慢地缓和下来，可可期货放量上涨，但陷入区间交投。

ICE阿拉比卡咖啡和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货连升第四天，没有理会美元上涨，反而跟随商品市场走高。汤森路透CRB指数 上升约1%，至逾两周高位，因迹象显示中国经济放缓可能接近尾声，且因预期数据将显示欧元区经济正持续改善。

瑞信分析师Tobias Merath表示，糖市场仍陷于持续逾两年的跌势中，但市场基本面正在改善，价格开始显得便宜。

ICE-10月原糖期货 涨0.18美分或1%，报每磅17.16美分，稍早升至6月25日来近月合约最高位17.23美分。

LIFFE-10月白糖期货 收高2.30美元或0.5%，报每吨500.20美元。

LIFFE-12月可可合约 上扬12英镑，或0.7%，收报每吨1,655英镑。

ICE-12月可可期货 收涨19美元或0.8%，报每吨2,499美元。汤森路透初步数据显示，成交放量，达到约4.4万口，为250日均值的两倍。

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 升0.50美分或0.4%，收报每磅1.2610美元。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收高6美元或0.3%，报每吨1,955美元，稍早触及三年高位1,959美元。(完)
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