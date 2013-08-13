纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡大跌，原糖触及七周高位

国际油市：油价微升，本周走势强劲

OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。