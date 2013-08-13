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市场报道 | 2013年 8月 14日 星期三 03:29 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡大跌，原糖触及七周高位

路透纽约/伦敦8月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二放量下跌，录得三周来最大单日跌幅，受技术性卖盘拖累，而ICE原糖期货连升第五日且触及七周高位，受巴西和阿根廷天气寒冷支撑。

可可期货收低，在近期上涨后盘整。

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 跌3.1美分或2.5%，收报每磅1.23美元，日低在1.2150美元。

此为次月合约三周来最大单日跌幅，在合约跌至接近每磅1.24美元水平，止损卖单被触动，令跌势加剧。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收低47美元或2.4%，报每吨1,908美元。

ICE-10月原糖期货 涨0.09美分或0.5%，报每磅17.25美分，稍早升至6月26日来最高17.29美分。

LIFFE-10月白糖期货 收高3美元或0.6%，报每吨503.20美元。

LIFFE-12月可可合约 跌17英镑，或1%，收报每吨1,638英镑。ICE-12月可可期货 收低41美元或1.6%，报每吨2,458美元。(完)
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