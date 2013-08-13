纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡大跌，原糖触及七周高位

纽约期市：期棉上涨，因出口销售强劲
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
路透纽约/伦敦8月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二放量下跌，录得三周来最大单日跌幅，受技术性卖盘拖累，而ICE原糖期货连升第五日且触及七周高位，受巴西和阿根廷天气寒冷支撑。
可可期货收低，在近期上涨后盘整。
洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 跌3.1美分或2.5%，收报每磅1.23美元，日低在1.2150美元。
此为次月合约三周来最大单日跌幅，在合约跌至接近每磅1.24美元水平，止损卖单被触动，令跌势加剧。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收低47美元或2.4%，报每吨1,908美元。
ICE-10月原糖期货 涨0.09美分或0.5%，报每磅17.25美分，稍早升至6月26日来最高17.29美分。
LIFFE-10月白糖期货 收高3美元或0.6%，报每吨503.20美元。
LIFFE-12月可可合约 跌17英镑，或1%，收报每吨1,638英镑。ICE-12月可可期货 收低41美元或1.6%，报每吨2,458美元。(完)
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。