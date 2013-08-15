纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡和原糖期货走低，因巴西雷亚尔下跌

路透纽约/伦敦8月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和原糖期货周四走低，因巴西雷亚尔走软，引发市场预期全球最大咖啡豆和甘蔗种植国巴西将卖出。
在空头回补推动阿拉比卡咖啡和原糖期货从日内低位反弹的同时，ICE可可期货受技术性交易驱动小跌。
巴西雷亚尔兑美元 跌至2009年3月初以来最低，令原糖和阿拉比卡咖啡价格承压。
雷亚尔走低，引发市场预期以美元计价的贸易卖盘将增加。有关巴西咖啡豆将丰产的预期推动价格跌至近期触及的四年低位。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌0.6美分，或0.5%，报每磅1.2270美元，之前下跌超过3美分。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌8美元，或0.4%，报每吨1,918美元。
ICE-10月原糖期货 小跌0.06美分，或0.3%，收报每磅17.19美分。
Liffe-10月白糖期货 小升0.20美元，或0.04%，报每吨504.50美元。
ICE-12月可可期货 收跌10美元，或0.4%，报每吨2,485美元，盘中触及接近上周触及的八个月高位2,525美元的水平。
伦敦12月可可期货 跌3英镑，或0.2%，结算价报每吨1,652美元，接近上周触及的10个月高位1,671美元。(完)