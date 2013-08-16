纽约期市：ICE原糖大跌，因雷亚尔走低和收割压力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约/伦敦8月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五录得七周来最大单日跌幅，且终止五周连涨之势，因巴西雷亚尔走低及巴西甘蔗收割速度加快，使原糖价格处于守势。巴西是全球最大甘蔗种植国。
阿拉比卡咖啡也因汇率压力而下滑。可可期货几无变动，对全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)的供应忧虑为市场提供支撑。
ICE-10月原糖期货 小跌0.25美分，或1.5%，收报每磅16.94美分，此为逾一周低位。
原糖尾盘跌势加剧，因巴西雷亚尔兑美元 下挫至逾四年低位，尽管政府努力缓和投资人对该国经济的忧虑。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 下跌1.20美元，或0.2%，报每吨503.30美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌1.05美分，或0.8%，报每磅1.2365美元，本周下跌1.6%。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌17美元，或约1%，报每吨1,901美元。
ICE-12月可可期货 收高10美元，或0.4%，报每吨2,495美元。伦敦12月可可期货 跌2英镑，或0.1%，收报每吨1,650美元。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。