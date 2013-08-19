纽约期市：ICE原糖下跌，因近期回补空头或已枯竭

路透纽约/伦敦8月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一放量下跌，录得约两个月最大单日跌幅，此前投机者净空头头寸骤降显示近期回补空头带动的价格涨势可能枯竭

纽约和伦敦可可期货上涨，交易员忧虑全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)天气乾燥将推迟可可收割，而阿拉比卡咖啡也缩减稍早跌幅。

代表19种商品市场的全球指标汤森路透汤-Jefferies CRB指数 上涨约0.2%，至四个半月高位。

ICE-10月原糖期货 大跌0.41美分，或2.4%，收报每磅16.53美分，稍早触及三周低位16.45美分，此前投机者净空头头寸减少，被视为不利市场。

“空头回补枯竭，”花旗期货专家Sterling Smith所指的是上周推动价格上涨至七周高位的动力。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，在8月13日当周，投机者在原糖净空头头寸下降超过一半，至五个月低位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 下跌11.90美元，或2.4%，报每吨491.40美元。

伦敦12月可可期货 上涨8英镑，或0.5%，收报每吨1,658美元。

ICE-12月可可期货 攀升17美元，或0.7%，报每吨2,512美元。今日是9月可可合约 首个交割通知日。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌0.9美分，或0.7%，报每磅1.2275美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌25美元，或1.3%，报每吨1,876美元。(完)