纽约期市：可可期货触及数月高位，受助于干燥天气忧虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约8月20日 - 可可期货周二在清淡成交中触及数月高位，逆商品市场普跌之势，受助于投机客因担忧主要种植地区西非的干燥天气而买入。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货和伦敦罗布斯塔咖啡期货连续第四日走低，至逾两周来最低，跟随路透-Jefferies CRB指数 放量下跌。
原糖期货基本持稳，因市场在过去两个交易日累计下跌约4%后进行盘整。
ICE次月可可期货 收涨8美元，或0.3%，报每吨2,520美元，盘中触及2012年12月以来最高2,547美元。总成交量较低，根据汤森路透初步数据，约为15,000口，较250日均值低约30%。
伦敦12月可可期货收涨2英镑，或0.1%，报每吨1,660英镑，盘中触及2012年9月以来最高1,673英镑。
驻伦敦的可可期货经纪商表示，如天气预报显示将有降雨，可可期货可能走低。
ICE-12月阿拉比卡期货 跌3.95美分，或3.2%，报每磅1.1880美元，日低为1.1865美元，距离6月20日触及的四年低位仅咫尺之遥，受累于巴西小年丰产。根据汤森路透初步数据，总成交量为约为40,000口，较250日均值高出近一倍。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌26美元，或1.4%，报每吨1,850美元。
ICE-10月原糖合约 收跌0.06美分，或0.4%，报每磅16.47美分。
Liffe-10月白糖合约 收跌2.90美元，或0.6%，报每吨488.50美元。
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。