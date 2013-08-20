纽约期市：可可期货触及数月高位，受助于干燥天气忧虑

路透纽约8月20日 - 可可期货周二在清淡成交中触及数月高位，逆商品市场普跌之势，受助于投机客因担忧主要种植地区西非的干燥天气而买入。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货和伦敦罗布斯塔咖啡期货连续第四日走低，至逾两周来最低，跟随路透-Jefferies CRB指数 放量下跌。

原糖期货基本持稳，因市场在过去两个交易日累计下跌约4%后进行盘整。

ICE次月可可期货 收涨8美元，或0.3%，报每吨2,520美元，盘中触及2012年12月以来最高2,547美元。总成交量较低，根据汤森路透初步数据，约为15,000口，较250日均值低约30%。

伦敦12月可可期货收涨2英镑，或0.1%，报每吨1,660英镑，盘中触及2012年9月以来最高1,673英镑。

驻伦敦的可可期货经纪商表示，如天气预报显示将有降雨，可可期货可能走低。

ICE-12月阿拉比卡期货 跌3.95美分，或3.2%，报每磅1.1880美元，日低为1.1865美元，距离6月20日触及的四年低位仅咫尺之遥，受累于巴西小年丰产。根据汤森路透初步数据，总成交量为约为40,000口，较250日均值高出近一倍。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌26美元，或1.4%，报每吨1,850美元。

ICE-10月原糖合约 收跌0.06美分，或0.4%，报每磅16.47美分。

Liffe-10月白糖合约 收跌2.90美元，或0.6%，报每吨488.50美元。