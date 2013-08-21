纽约期市：可可期货从数月高位回落，阿拉比卡咖啡期货触及合约新低

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦8月21日 - 可可期货周三放量急跌近3%，从数月高位回落，因天气预报显示最大可可豆种植国科特迪瓦(象牙海岸)将迎来降雨，缓解了对乾旱天气可能导致2013/14年产量减少的忧虑。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货跌至合约低位。市场连跌第五日，受累于在全球供应充裕的情况下缺乏买兴以及巴西货币雷亚尔走软引发市场抛售。ICE原糖期货跌至四周低位。
伦敦12月可可期货 收跌37英镑，或2.2%，报每吨1,623英镑，低于周二触及的11个月高位1,673英镑。
科特迪瓦降水增加预计将有助大年收成前景，在可可生长的早期，降雨低于正常水平引发市场担忧。
本周稍早，科特迪瓦公布截至6月30日的可可到港数据，数据低于市场预估。这导致部分机构上调2012/13年全球供应短缺规模的预估，这对可可价格有利。
这一因素周二扶助推动Liffe和ICE可可期价攀升至数月高位。
ICE-12月可可期货 急跌70美元，或2.8%，报每吨2,450美元，为6月13日以来最大单日跌幅，远低于周二触及的9个月高位2,547美元。
1617 GMT，ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌1.1美分，或0.9%，报每磅1.1770美元，盘中触及合约新低1.1725美元。技术图表显示，该次月合约 逼近6月触及的四年低位1.1710美元。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌24美元，或1.3%，报每吨1,826美元，市场再度预期最大罗布斯塔咖啡豆种植国越南2013/14年丰产。
ICE-10月原糖合约 跌0.14美分，或0.9%，报每磅16.33美分。
Liffe-10月白糖合约 跌4.80美元，或1%，报每吨483.70美元。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数