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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 01:38 BJT

纽约期市：可可期货从数月高位回落，阿拉比卡咖啡期货触及合约新低

路透纽约/伦敦8月21日 - 可可期货周三放量急跌近3%，从数月高位回落，因天气预报显示最大可可豆种植国科特迪瓦(象牙海岸)将迎来降雨，缓解了对乾旱天气可能导致2013/14年产量减少的忧虑。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货跌至合约低位。市场连跌第五日，受累于在全球供应充裕的情况下缺乏买兴以及巴西货币雷亚尔走软引发市场抛售。ICE原糖期货跌至四周低位。

伦敦12月可可期货 收跌37英镑，或2.2%，报每吨1,623英镑，低于周二触及的11个月高位1,673英镑。

科特迪瓦降水增加预计将有助大年收成前景，在可可生长的早期，降雨低于正常水平引发市场担忧。

本周稍早，科特迪瓦公布截至6月30日的可可到港数据，数据低于市场预估。这导致部分机构上调2012/13年全球供应短缺规模的预估，这对可可价格有利。

这一因素周二扶助推动Liffe和ICE可可期价攀升至数月高位。

ICE-12月可可期货 急跌70美元，或2.8%，报每吨2,450美元，为6月13日以来最大单日跌幅，远低于周二触及的9个月高位2,547美元。

1617 GMT，ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌1.1美分，或0.9%，报每磅1.1770美元，盘中触及合约新低1.1725美元。技术图表显示，该次月合约 逼近6月触及的四年低位1.1710美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌24美元，或1.3%，报每吨1,826美元，市场再度预期最大罗布斯塔咖啡豆种植国越南2013/14年丰产。

ICE-10月原糖合约 跌0.14美分，或0.9%，报每磅16.33美分。

Liffe-10月白糖合约 跌4.80美元，或1%，报每吨483.70美元。

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