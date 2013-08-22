纽约期市：ICE咖啡期货下滑至四年低位，因供应充裕和美元上涨

路透纽约/伦敦8月2２日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四下滑至四年低位，因投资人担忧全球最大阿拉比卡咖啡供应国巴西供应充裕且美元上涨，而原糖期货触及四周低点，因汇率走势带来压力。

ICE可可上涨，在上日大跌幅后盘整。

美元指数 上涨。美元走强令美元计价商品对海外投资人而言更为昂贵，令价格承压。

新兴市场跌势加剧，此前美债收益率攀升令全球借贷成本上升。中国和欧洲的企业活动数据强劲，也鼓励资金流向较发达的经济体。

巴西雷亚尔兑美元日内小升，但仍接近约五年低位。雷亚尔走低鼓励巴西卖出咖啡及糖，因卖家可因此取得的雷亚尔更多。

12月阿拉比卡咖啡期货 跌0.1美分，或0.1%，报每磅1.1705美元，在触及四年低点1.1635后缩减跌幅。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 跌36美元，或2%，报每吨1,793美元。

ICE-12月可可期货 小涨4美元，或0.2%，报每吨2,454美元，昨日供应忧虑缓和拖累市场下跌后，今日市场出现盘整。

伦敦12月可可期货 收高6英镑，或0.4%，报每吨1,629英镑，周二触及11个月高位1,673英镑。

ICE-10月原糖合约 跌0.04美分，或0.2%，报每磅16.28美分。

Liffe-10月白糖合约 跌1.50美元，或0.3%，报每吨482.20美元。(完)