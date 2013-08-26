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市场报道 | 2013年 8月 27日 星期二 02:20 BJT

纽约期市：ICE原糖因巴西预期气温下降而走强，可可上涨

路透纽约8月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第二日攀升，脱离四周低位，因交易员关注预期巴西天气寒冷。而可可小升，此前全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)降雨量低于作物所需。

ICE阿拉比卡咖啡在上周触及四年低位后盘整。

成交清淡，因英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)因假休市，ICE按计划推迟开盘时间。

ICE-近月原糖合约 涨0.14美分，或0.9%，报每磅16.61美分，脱离上周触及的四周低位16.26美分。

ICE-12月可可期货 涨16美元，或0.6%，报每吨2,481美元。

指标阿拉比卡咖啡期货 涨0.70美分，或0.6%，报每磅1.1775美元。(完)

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