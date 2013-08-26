纽约期市：ICE原糖因巴西预期气温下降而走强，可可上涨

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透纽约8月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第二日攀升，脱离四周低位，因交易员关注预期巴西天气寒冷。而可可小升，此前全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)降雨量低于作物所需。
ICE阿拉比卡咖啡在上周触及四年低位后盘整。
成交清淡，因英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)因假休市，ICE按计划推迟开盘时间。
ICE-近月原糖合约 涨0.14美分，或0.9%，报每磅16.61美分，脱离上周触及的四周低位16.26美分。
ICE-12月可可期货 涨16美元，或0.6%，报每吨2,481美元。
指标阿拉比卡咖啡期货 涨0.70美分，或0.6%，报每磅1.1775美元。(完)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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