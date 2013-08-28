纽约期市：ICE原糖因巴西甘蔗压榨增加而走低，可可上扬

路透纽约/伦敦8月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖周三下跌，因全球最大蔗糖种植国巴西甘蔗压榨增加，令原糖承压，而可可受投机性买盘带动跳涨，市场关注西非天气预报。

ICE阿拉比卡咖啡期货上扬，因忧虑巴西天气寒冷，但阿拉比卡咖啡仍接近上周触及的四年低位。