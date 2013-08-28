纽约期市：ICE原糖因巴西甘蔗压榨增加而走低，可可上扬

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透纽约/伦敦8月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖周三下跌，因全球最大蔗糖种植国巴西甘蔗压榨增加，令原糖承压，而可可受投机性买盘带动跳涨，市场关注西非天气预报。
ICE阿拉比卡咖啡期货上扬，因忧虑巴西天气寒冷，但阿拉比卡咖啡仍接近上周触及的四年低位。
ICE-10月原糖合约 小跌0.02美分，或0.1%，报每磅16.44美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 下跌1.50美元，或0.3%，报每吨477.90美元。
ICE-12月可可期货 上涨45美元，或1.8%，报每吨2,498美元。伦敦12月可可期货 收高27英镑，或1.7%，报每吨1,655英镑。
ICE次月阿拉比卡咖啡期货 上升1.70美分，或1.5%，收报每磅1.1845美元。Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌7美元，报每吨1,765美元。(完)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。