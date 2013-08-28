版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 29日 星期四 03:36 BJT

纽约期市：ICE原糖因巴西甘蔗压榨增加而走低，可可上扬

路透纽约/伦敦8月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖周三下跌，因全球最大蔗糖种植国巴西甘蔗压榨增加，令原糖承压，而可可受投机性买盘带动跳涨，市场关注西非天气预报。

ICE阿拉比卡咖啡期货上扬，因忧虑巴西天气寒冷，但阿拉比卡咖啡仍接近上周触及的四年低位。

ICE-10月原糖合约 小跌0.02美分，或0.1%，报每磅16.44美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 下跌1.50美元，或0.3%，报每吨477.90美元。

ICE-12月可可期货 上涨45美元，或1.8%，报每吨2,498美元。伦敦12月可可期货 收高27英镑，或1.7%，报每吨1,655英镑。

ICE次月阿拉比卡咖啡期货 上升1.70美分，或1.5%，收报每磅1.1845美元。Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌7美元，报每吨1,765美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐