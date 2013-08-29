纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至近四年低位，原糖下跌

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约/伦敦8月29日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四下跌，接近上周触及的四年低位，交易员说，因巴西卖出带来压力。咖啡加工商少量买盘限制价格深度下跌。
ICE原糖期货下滑，因生产商卖出，而可可价格收低，在上日攀升后回吐涨幅。
ICE次月阿拉比卡咖啡期货 收低0.8美分，或0.7%，收报每磅1.1765美元，跌向上周触及的四年低位1.1635美元。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌1美元，或0.06%，报每吨1,764美元，此前跌至1,752美元的两个月低位。
ICE-10月原糖合约 收跌0.07美分，或0.4%，报每磅16.37美分，因供应充裕令价格受压。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 下跌1.20美元，或0.3%，报每吨476.70美元。
ICE-12月可可期货 下滑19美元，或0.8%，收报每吨2,479美元。伦敦12月可可期货 收跌8英镑，报每吨1,647英镑。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。