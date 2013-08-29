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市场报道 | 2013年 8月 30日 星期五 03:35 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至近四年低位，原糖下跌

路透纽约/伦敦8月29日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四下跌，接近上周触及的四年低位，交易员说，因巴西卖出带来压力。咖啡加工商少量买盘限制价格深度下跌。

ICE原糖期货下滑，因生产商卖出，而可可价格收低，在上日攀升后回吐涨幅。

ICE次月阿拉比卡咖啡期货 收低0.8美分，或0.7%，收报每磅1.1765美元，跌向上周触及的四年低位1.1635美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 跌1美元，或0.06%，报每吨1,764美元，此前跌至1,752美元的两个月低位。

ICE-10月原糖合约 收跌0.07美分，或0.4%，报每磅16.37美分，因供应充裕令价格受压。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 下跌1.20美元，或0.3%，报每吨476.70美元。

ICE-12月可可期货 下滑19美元，或0.8%，收报每吨2,479美元。伦敦12月可可期货 收跌8英镑，报每吨1,647英镑。(完)
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