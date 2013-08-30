纽约期市：阿拉比卡咖啡挫至四年低点，ICE可可跌至三周低位

路透纽约/伦敦8月30日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周五跌至四年低位，因巴西部份出产商在美国长周末假期前卖出，且全球供应充裕使价格承压。

ICE可可期货下挫约3%，至三周低位，受累于英镑走弱，以及投资人结清多头头寸引发自动卖单。原糖价格持稳，仍陷入区间交投，且价格仅在7月触及的三年低位的上方不远。

ICE农作物市场周一因劳工节假期休市。

ICE次月阿拉比卡咖啡期货 收低1.35美分，或1.1%，收报每磅1.1630美元，此前跌至1.1610美元低位，为2009年7月来最低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 涨15美元，或0.9%，报每吨1,779美元。

ICE-12月可可期货 下滑43美元，或1.7%，收报每吨2,436美元，此前一度下挫2.9%，至2,406美元的三周低位。

Liffe-12月可可期货 收跌13英镑，或0.8%，报每吨1,634英镑，此前下滑至1,611英镑的三周低位。

ICE-10月原糖合约 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅16.34美分，距离上月触及的三年低位15.93美分不远，因供应充裕使价格承压。