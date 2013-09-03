纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡在早盘下跌后转升，原糖走强

路透纽约/伦敦9月3日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二在跌至近四年低位后反弹，从商品市场走强中得到支撑，但供应过剩料限制价格涨幅。

ICE原糖上升，但缩减稍早录得的涨幅，而可可市场在盘整中下跌，因英镑从一周高位回落，使美元计价的可可承压。

ICE农作物市场周一因劳工节假期休市。

汤森路透汤-Jefferies CRB指数 上涨约0.4%，缩减之前的较大升幅，因原油期货受中东冲突扩大忧虑影响攀升。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货收高0.9美分，或0.8%，收报每磅1.1720美元，此前跌至1.1620美元低位，略高于周五触及的四年低位1.1610美元。市场因巴西作物供应充裕而承压。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 涨27美元，或1.5%，报每吨1,785美元。

ICE-10月原糖合约 收涨0.13美分，或0.8%，报每磅16.47美分，部份交易员认为市场超卖，周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至8月27日当周，投机者增加净空头头寸约70%。交易员说，这吸引了一些买盘。

LIFFE-10月白糖合约 上涨1.20美元，或0.3%，报每吨479美元。

Liffe-12月可可期货 收跌6英镑，或0.4%，报每吨1,613英镑，低于8月20日高位的11个月高位1,673英镑。