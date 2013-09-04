纽约期市：ICE可可上涨，受技术买盘及汇率支撑

中港个股：中煤能源预计第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
路透9月4日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三上涨，录得约一年来最大单日涨幅，因当市场价格跌至技术支撑位时，投资人纷纷买入。
汇率有关的交易及预期2012/13年可可供应短缺将较预期更大，是交易商买入可可的另外诱因。
ICE阿拉比卡咖啡持平，而原糖走低。
ICE-12月可可期货 大涨78美元，或3.2%，收报每吨2,496美元，为该合约自2012年9月来最大单日涨幅。
纽约市场可可价格涨势加速，此前可可价格跌至约2,400美元心理支撑位，以及美元兑英镑下跌。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 收高41英镑，或2.5%，报每吨1,654英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收低0.35美分，或0.3%，报每磅1.1685美元。
LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌7美元，或0.4%，报每吨1,778美元。
ICE-10月原糖合约 下跌0.09美分，或0.5%，报每磅16.38美分。LIFFE-10月白糖合约 上涨1.10美元，或0.2%，报每吨480.10美元。(完)
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。