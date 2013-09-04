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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 02:33 BJT

纽约期市：ICE可可上涨，受技术买盘及汇率支撑

路透9月4日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三上涨，录得约一年来最大单日涨幅，因当市场价格跌至技术支撑位时，投资人纷纷买入。

汇率有关的交易及预期2012/13年可可供应短缺将较预期更大，是交易商买入可可的另外诱因。

ICE阿拉比卡咖啡持平，而原糖走低。

ICE-12月可可期货 大涨78美元，或3.2%，收报每吨2,496美元，为该合约自2012年9月来最大单日涨幅。

纽约市场可可价格涨势加速，此前可可价格跌至约2,400美元心理支撑位，以及美元兑英镑下跌。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 收高41英镑，或2.5%，报每吨1,654英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收低0.35美分，或0.3%，报每磅1.1685美元。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌7美元，或0.4%，报每吨1,778美元。

ICE-10月原糖合约 下跌0.09美分，或0.5%，报每磅16.38美分。LIFFE-10月白糖合约 上涨1.10美元，或0.2%，报每吨480.10美元。(完)
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