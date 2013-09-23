纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡从四年低位反弹，因回补空头

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透纽约/伦敦9月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一上涨，为约两周来最大单日升幅，因投资人回补空头，此前价格在上周下跌至逾四年低位，且巴西降雨可能拖慢收割进度。
ICE可可上升，受助于强于预期的需求。原糖期货几无变动。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 升2.4美分，或2.1%，报每磅1.1705美元。
该合约上周跌至1.1395美元，为2007年7月来最低，因巴西咖啡小年丰收及预期明年作物充裕。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 升10美元，或0.6%，收报每吨1,688美元。
ICE-12月可可期货 升2美元，或0.8%，收报每吨2,610美元。Liffe-12月可可 涨3英镑，或0.2%，报每吨1,703英镑。
ICE-10月原糖期货 涨0.07美分，或0.4%，收报每磅17.25美分。LIFFE-12月白糖合约 跌0.4美元，或0.06%，收报每吨486美元。(完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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