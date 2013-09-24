纽约期市：ICE原糖受巴西数据带动升至四个半月高位，其他商品市场下跌

路透纽约/伦敦9月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖周四放量上涨至四个半月高位，此前数据显示最大蔗糖种植国巴西9月上半月的蔗糖产量小于预期。

仅有少数商品市场上涨，糖市是其中一个。美国财政及货币政策缺乏清晰度，使其他商品市场下跌，追踪19种商品表现的汤森路透Jefferies CRB指数 下跌0.4%，至逾六周最低。

阿拉比卡咖啡上升，在本月稍早触及逾四年最低后反弹。美国和伦敦可可期货均走低，从近期触及一个月高位回落后，可可陷入区间交投。

ICE-10月原糖期货 涨0.17美分，或1%，收报每磅17.42美分。交投最活跃的3月合约 收升0.17美分，或1%，报17.93美分，此前触及5月10日来最高的17.96美分。

巴西行业协会Unica在本交易日稍晚说，巴西中南部甘蔗加工厂的糖产量在9月首两周较8月最后两周下降8%。

产量低于预期，该地区糖产量为296万吨，压榨量下降12%，至4,280万吨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖合约 涨0.90美元，收报每吨486.90美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 升0.80美分，或0.7%，收报每磅1.1785美元。价格仍接近本月初触及的逾四年低位1.1395美元，因供应充足和天气有利作物生长令价格承压。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收升11美元，或0.7%，收报每吨1,699美元。

ICE-12月可可期货 跌7美元，或0.3%，收报每吨2,603美元。Liffe-3月可可 收跌1英镑，报每吨1,678英镑。(完)