纽约期市：ICE原糖从四个半月高位回落，罗布斯塔咖啡触及三年低位

路透纽约/伦敦9月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四几无变动，此前触及四个半月高位，受助于10月合约到期前，投资者将该合约展期至3月合约。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡下跌至三年低位，因缺乏买兴。

ICE阿拉比卡咖啡也下跌，可能连续第四季下滑。纽约和伦敦可可盘整上行，之前从本月稍早触及的一年高位回落。

ICE-10月原糖期货 跌0.11美分，或0.6%，收报每磅17.51美分，稍早触及5月8日来最高的17.67美分。该合约本季可能收涨约7%，为2012年第一季以来首季收涨。

10月未平仓合约在9月26日下降16,227口，至60,256口，或306万吨，交易员预期该合约周一到期时，可能有大量交割。

10月/3月原糖贴水走宽至大约0.70美分，为两个月来最宽水平，周三为0.56美分。

交投最活跃的3月合约 收平，报每磅18.19美分。

LIFFE-12月白糖合约 收低2.20美元或0.4%，收报每吨488.60美元。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌46美元，或2.7%，收报每吨1,663美元，此前跌至三年低位1,656美元，因越南咖啡豆丰收，且收割即将展开。

“市场缺乏买兴，没有买入的诱因，”一美国交易员说。他表示，很多在约1,800-1,900美元水平买入的投资者，现在正在观望，看价格将跌至什么水平。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌1.60美分，或1.4%，收报每磅1.1565美元。

ICE-12月可可期货 收高24美元，或0.9%，收报每吨2,597美元，在上日收低1.2%后市场盘整。Liffe-3月可可 收升17英镑或1%，报每吨1,672英镑。(完)