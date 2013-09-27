纽约期市：原糖期价劲挫，罗布斯塔咖啡期货跌至三年低位

路透纽约/伦敦9月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五急跌，跌幅为一年最大，因技术信号利空、获利了结和周一将到期的10月合约交割量可能巨大，目前市场正在为消化最大种植国巴西的巨大收成而挣扎。

罗布斯塔咖啡期价扩大跌幅，跌至三年低位，因越南丰产前景令市场承压。ICE阿拉比卡咖啡期货跌至合约低位。

ICE可可期货攀升，可能录得四年来最大季度涨幅。

ICE-10月原糖期货 跌0.64美分，或3.7%，结算价报每磅16.87美分。该合约将于周一到期，交割量可能巨大。

这是现货合约 自2012年10月以来的最大单日跌幅。

交投最活跃的3月原糖合约 挫0.45美分，或2.5%，结算价报每磅17.74美分，日低为17.65美分。

交易商称，周四收低以及跌穿位于17.96美分的技术支撑位令3月合约 承压。

Liffe-12月白糖合约 跌9.70美元，或2%，收报每吨478.90美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 重挫52美元，或3.1%，收报每吨1,611美元，盘中触及合约低位1,596美元，此为次月合约的三年最低位。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.95美分，或1.7%，报每磅1.1370美元，盘中触及合约低位1.1350美元。

近月阿拉比卡咖啡期货 可能连续第四季收跌，因巴西小年丰产。

ICE-12月可可期货 上扬42美元，或1.6%，收报每吨2,639美元。

Liffe-12月可可期货 上扬13英镑，或0.8%，收报每吨1,711英镑。