纽约期市：ICE原糖上升，料大量10月合约交割

路透纽约/伦敦9月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跳涨，从上日深度下跌后回升，因担忧巴西降雨将推迟收割，而许多市场人士专注于今日稍晚到期的10月原糖合约，预料大量合约交割。
伦敦罗布斯塔咖啡小幅上涨，因市场在周五跌至三年低位后小幅反弹，可可价格几无变动，纽约和伦敦可可市场在略低于近期触及的一年低位盘整。
ICE-10月原糖期货 收升0.61美分，或3.6%，收报每磅17.48美分，未平仓合约在9月27日下降9,892口，至33,684口，数量庞大。
近月合约在第三季上升6.7%，为六个季度来首次上升，且为近三年来表现最好的一季。
交投最活跃的3月合约 收升0.4美分，或2.3%，报每磅18.14美分。
交易员称，市场密切关注在周一稍晚到期的10月合约，许多交易商预计交割量将多于平均水平。部份人士预期交割最多达150万吨。
LIFFE-12月白糖合约 收升7.20美元，或1.5%，收报每吨486.10美元。近月合约在第三季下跌3.2%，连跌六季。
LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收高31美元，或1.9%，收报每吨1,642美元。该合约本季下跌6.7%，连续第二季走弱。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 持平在每磅1.1370美元。近月合约在第三季下跌5.3%，连续第四季下滑。
ICE-12月可可期货 收高1美元，或0.04%，收报每吨2,640美元。近月合约在第三季上涨20%，为四年来表现最好的一季。
Liffe-3月可可 收低3英镑或0.2%，报每吨1,684英镑。该合约在第三季升15.5%，为2009年第三季以来表现最好的一季。(完)