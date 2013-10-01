纽约期市：原糖触及四个半月高位，可可期货走低

路透纽约/伦敦10月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二攀升至四个半月高位，与其他商品市场的疲弱走势相悖，市场吸收至少24年来最大规模的10月合约交割。

ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货和罗布斯塔咖啡期货走低，受累于商品市场的普跌之势。ICE阿拉比卡咖啡期货尾盘小涨，未延续盘中跌势。

汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌约0.6%，触及两个月低位，因对美国政府停摆的担忧重压油价、金价和铜价。

美国部分政府部门从周二开始停运，为17年来首次，这可能导致多达100万政府雇员被迫休无薪假，致使国家公园关门，医疗研究项目暂停。

ICE-3月原糖期货 上扬0.18美分，或1%，收报每磅18.32美分，盘中攀升至5月15日以来最高18.38美分，且逼近200日移动均线切入位18.58美分。这是今日少数上扬的CRB商品市场之一。

根据洲际交易所提供的数据，ICE-10月原糖合约总计交割29,344口，或149万吨，规模为至少1989年以来最大。

Liffe-12月白糖期货 收高2.60美元，或0.5%，报每吨488.70美元。

ICE-12月可可期货 收跌6美元，或0.2%，报每吨2,634美元。

Liffe-3月可可期货 收挫12英镑，或0.7%，报每吨1,672英镑。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 小跌7美元，或0.4%，收报每吨1,643美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬0.40美分，或0.4%，收报每磅1.1410美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)