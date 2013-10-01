纽约期市：原糖触及四个半月高位，可可期货走低

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
路透纽约/伦敦10月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二攀升至四个半月高位，与其他商品市场的疲弱走势相悖，市场吸收至少24年来最大规模的10月合约交割。
ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货和罗布斯塔咖啡期货走低，受累于商品市场的普跌之势。ICE阿拉比卡咖啡期货尾盘小涨，未延续盘中跌势。
汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌约0.6%，触及两个月低位，因对美国政府停摆的担忧重压油价、金价和铜价。
美国部分政府部门从周二开始停运，为17年来首次，这可能导致多达100万政府雇员被迫休无薪假，致使国家公园关门，医疗研究项目暂停。
ICE-3月原糖期货 上扬0.18美分，或1%，收报每磅18.32美分，盘中攀升至5月15日以来最高18.38美分，且逼近200日移动均线切入位18.58美分。这是今日少数上扬的CRB商品市场之一。
根据洲际交易所提供的数据，ICE-10月原糖合约总计交割29,344口，或149万吨，规模为至少1989年以来最大。
Liffe-12月白糖期货 收高2.60美元，或0.5%，报每吨488.70美元。
ICE-12月可可期货 收跌6美元，或0.2%，报每吨2,634美元。
Liffe-3月可可期货 收挫12英镑，或0.7%，报每吨1,672英镑。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 小跌7美元，或0.4%，收报每吨1,643美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬0.40美分，或0.4%，收报每磅1.1410美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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