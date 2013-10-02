纽约期市：ICE原糖触及六个半月高位，咖啡期货上扬

路透纽约/伦敦10月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三触及六个半月高位，因交易商和投资人连续第二日关注贸易商Louis Dreyfus购买原糖的规模创逾20年来最大。
对巴西降雨影响该国蔗糖产量的担忧也支撑原糖市场人气。
ICE阿拉比卡咖啡期货上升，因美元走软提振商品表现。
伦敦和纽约可可期货均小跌，此前路透独家报导，嘉吉就收购Archer Daniels Midland旗下可可业务展开最后阶段的磋商。
ICE-3月原糖期货 上扬0.19美分，或1%，报每磅18.51美分，日高在18.56美元，为六个半月高位。
原糖延续周二上涨1%的趋势，当日因ICE-10月合约交割量为至少24年来最大，推动原糖价格上涨。
Louis Dreyfus旗下分支Term Commodities 是到期原糖合约交割的唯一收货者，交割规模为29,344口，相当于149万吨。
Liffe-12月白糖期货 收涨3.50美元，或0.7%，报每吨492.20美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬0.35美分，或0.3%，报每磅1.1445美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 上涨19美元，或1%，收报每吨1,662美元。
ICE-12月可可期货 跌2美元，收报每吨2,632美元。Liffe-12月可可期货 下挫4英镑，报每吨1,687英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)