纽约期市：技术性卖盘拖累可可期货走低，原糖持平

路透纽约/伦敦10月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四大跌，录得逾一个月来最大单日跌幅，因利空价格形态触发技术性卖盘。

原糖基本持平在上日触及的六个半月高位，阿拉比卡咖啡连续第二日小幅上升，没有跟随其他软商品市场走低的态势。

“除了可可市场外，今日软商品市场交投清淡，可可价格主要受技术性因素驱动的多头结清头寸带动，因缺乏基本面消息，”Vision Financial Markets分析师Boyd Cruel说。

ICE-12月可可期货 跌53美元，或约2%，收报每吨2,585美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 下挫24英镑，或1.4%，报每吨1,663英镑

ICE-3月原糖期货 上扬0.1美分，报每磅18.52美分，周三该合约触及3月中来最高的18.56美分。Liffe-12月白糖期货 收跌1美元，或0.2%，报每吨491.20美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬0.9美分，或0.7%，报每磅1.1535美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 上涨31美元，或约2%，收报每吨1,693美元。(完)

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