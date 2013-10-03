纽约期市：技术性卖盘拖累可可期货走低，原糖持平

欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透纽约/伦敦10月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四大跌，录得逾一个月来最大单日跌幅，因利空价格形态触发技术性卖盘。
原糖基本持平在上日触及的六个半月高位，阿拉比卡咖啡连续第二日小幅上升，没有跟随其他软商品市场走低的态势。
“除了可可市场外，今日软商品市场交投清淡，可可价格主要受技术性因素驱动的多头结清头寸带动，因缺乏基本面消息，”Vision Financial Markets分析师Boyd Cruel说。
ICE-12月可可期货 跌53美元，或约2%，收报每吨2,585美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 下挫24英镑，或1.4%，报每吨1,663英镑
ICE-3月原糖期货 上扬0.1美分，报每磅18.52美分，周三该合约触及3月中来最高的18.56美分。Liffe-12月白糖期货 收跌1美元，或0.2%，报每吨491.20美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上扬0.9美分，或0.7%，报每磅1.1535美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 上涨31美元，或约2%，收报每吨1,693美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
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