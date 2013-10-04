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亚洲 | 2013年 10月 5日 星期六 03:19 BJT

纽约期市：可可因忧虑西非国家作物受损而上涨，罗布斯塔咖啡上扬

路透纽约/伦敦10月4日 - 纽约和伦敦可可期货周五上涨，受投机性买盘带动，因交易商担忧科特迪瓦(象牙海岸)和加纳多个星期来的炎热天气将损害可可作物，尽管这两个西非最大的可可种植国目前已开始降雨。

伦敦罗布斯塔咖啡期货也上涨，因一些市场人士对冲预料中的越南丰收可能出现意外。越南是最大的罗布斯塔咖啡出产国。

纽约原糖和阿拉比卡咖啡期货下滑，交投清淡，因市场人士在周末前平仓。

洲际交易所(ICE)-12月可可期货 跌26美元，或1%，收报每吨2,611美元，稍早触及2,627美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 涨34英镑，或2%，报每吨1,678英镑。

ICE-3月原糖期货 跌0.5%，或0.2美分，报每磅18.48美分。Liffe-近月白糖期货 收高0.8美元，或0.1%，报每吨492美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌0.95美分，或0.8%，报每磅1.1440美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 上涨12美元，或0.4%，收报每吨1,705美元。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)

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