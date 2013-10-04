纽约期市：可可因忧虑西非国家作物受损而上涨，罗布斯塔咖啡上扬

香港个股：盈德气体股份停牌，直至本周五左右刊发2016年度业绩为止
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透纽约/伦敦10月4日 - 纽约和伦敦可可期货周五上涨，受投机性买盘带动，因交易商担忧科特迪瓦(象牙海岸)和加纳多个星期来的炎热天气将损害可可作物，尽管这两个西非最大的可可种植国目前已开始降雨。
伦敦罗布斯塔咖啡期货也上涨，因一些市场人士对冲预料中的越南丰收可能出现意外。越南是最大的罗布斯塔咖啡出产国。
纽约原糖和阿拉比卡咖啡期货下滑，交投清淡，因市场人士在周末前平仓。
洲际交易所(ICE)-12月可可期货 跌26美元，或1%，收报每吨2,611美元，稍早触及2,627美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 涨34英镑，或2%，报每吨1,678英镑。
ICE-3月原糖期货 跌0.5%，或0.2美分，报每磅18.48美分。Liffe-近月白糖期货 收高0.8美元，或0.1%，报每吨492美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌0.95美分，或0.8%，报每磅1.1440美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 上涨12美元，或0.4%，收报每吨1,705美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)