纽约期市：ICE可可跳涨至逾一年高位，原糖攀升至六个半月高点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/伦敦10月4日 - 洲际交易所(ICE)可可周一上涨至逾一年高位，伦敦市场的可可期货升至两年高位，因国际可可组织(International Cocoa Organization )预计未来四年出现供应短缺，且西非近期降雨令人忧虑供应。西非是全球最大的可可种植地区。
ICE原糖期货上升至六个半月新高，因交易员追踪巴西降雨对蔗糖压榨的影响，且白糖价格上涨。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货下跌，受累于预期越南丰收。
洲际交易所(ICE)-12月可可期货 大涨88美元，或3.4%，收报每吨2,699美元，稍早触及2,710美元的去年9月来最高。
LIFFE-12月可可期货 涨53英镑，或3.1%，报每吨1,747英镑，稍早触及约两年最高的1,750英镑。
国际可可组织高级官员称，全球可可市场未来四年将供不应求，凸显亚洲消费不断上升及供应问题带来的影响。
西非近期降雨，令投资人对本年可可供应的忧虑加重。
ICE-3月原糖期货 攀升至18.65美分，为3月中来最高，收盘升0.6%，或0.11美分，报每磅18.59美分。Liffe-近月白糖期货 收高5.50美元，或1.1%，报每吨497.50美元。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 跌1美元，或0.06%，收报每吨1,704美元。ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.25美分，或0.09%，报每磅1.1450美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。