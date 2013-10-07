纽约期市：ICE可可跳涨至逾一年高位，原糖攀升至六个半月高点

路透纽约/伦敦10月4日 - 洲际交易所(ICE)可可周一上涨至逾一年高位，伦敦市场的可可期货升至两年高位，因国际可可组织(International Cocoa Organization )预计未来四年出现供应短缺，且西非近期降雨令人忧虑供应。西非是全球最大的可可种植地区。

ICE原糖期货上升至六个半月新高，因交易员追踪巴西降雨对蔗糖压榨的影响，且白糖价格上涨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货下跌，受累于预期越南丰收。

洲际交易所(ICE)-12月可可期货 大涨88美元，或3.4%，收报每吨2,699美元，稍早触及2,710美元的去年9月来最高。

LIFFE-12月可可期货 涨53英镑，或3.1%，报每吨1,747英镑，稍早触及约两年最高的1,750英镑。

国际可可组织高级官员称，全球可可市场未来四年将供不应求，凸显亚洲消费不断上升及供应问题带来的影响。

西非近期降雨，令投资人对本年可可供应的忧虑加重。

ICE-3月原糖期货 攀升至18.65美分，为3月中来最高，收盘升0.6%，或0.11美分，报每磅18.59美分。Liffe-近月白糖期货 收高5.50美元，或1.1%，报每吨497.50美元。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 跌1美元，或0.06%，收报每吨1,704美元。ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.25美分，或0.09%，报每磅1.1450美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)