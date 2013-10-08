纽约期市：ICE可可触及13个月高位，原糖升至六个半月最高

路透纽约/伦敦10月8日 - 洲际交易所(ICE)可可周二攀升至13个月高位，而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可涨至逾两年高位，因担忧全球可可市场紧张及预期周四出炉的欧洲第三季可可加工数据将显示需求强劲。
ICE原糖攀升至3月中来最高，因交易员追踪巴西降雨对蔗糖压榨速度带来的影响。
伦敦咖啡期货受压，因越南丰收。
洲际交易所(ICE)-12月可可期货 涨19美元，或0.7%，收报每吨2,718美元，稍早触及2,731美元的去年9月来最高。
LIFFE-12月可可期货 涨7英镑，或0.4%，报每吨1,754英镑，稍早触及1,765英镑合约高位，且为2011年9年来最高。
ICE-3月原糖期货 收盘升0.03美分或0.1%，报每磅18.62美分，盘中攀升至六个半月高位18.67美分，为3月中来最高。
Liffe-近月白糖期货 收跌0.10美元，或0.02%，报每吨497.40美元。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 跌17美元，或1%，收报每吨1,687美元。ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.55美分，或0.5%，报每磅1.1495美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)