纽约期市：伦敦可可升至两年高位，因欧洲可可加工数据强劲

路透纽约/伦敦10月10日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周四上升至两年高位，因欧洲第三季可可加工数据强于预期，而洲际交易所(ICE)可可期货尾盘涨至13个月高位。

ICE原糖在200日移动均线上方继续扩大升势，此前全球最大甘蔗种植国巴西的数据显示，降水令甘蔗压榨速度放缓，提振原糖升至七个月高位，市场交投疏落。ICE阿拉比卡咖啡由升转跌，在受回补空头带动升至三周高位后买盘枯竭。

欧洲可可协会周四表示，欧洲第三季可可加工数量上升至331,514吨，较上年同期上涨4.7%。

此升幅符合交易商预期的上升3-10%。

LIFFE-3月可可期货 涨13英镑，或0.7%，报每吨1,751英镑，稍早升至2011年10月来最高的1,754英镑。

洲际交易所(ICE)-12月可可期货 涨26美元，或1%，收报每吨2,729美元，稍早触及2012年9月6日来最高的2,735美元。

北美可可第三季加工数据将在10月17日公布，交易商预期将显示同比上升6-10%。

ICE原糖期货在尾盘扩大涨幅，3月合约 收升0.13美分或0.7%，报每磅18.72美分。

巴西行业协会Unica在交易日稍晚表示，巴西中南部糖厂的糖出产9月后两周较9月前两周急降23%，因降雨令收割机械无法在田间进行收割。

Liffe-白糖升至逾三个月最高每吨508.90美元，在本周稍早升穿2日00移动均线切入位495.70美元后延续涨势。12白糖期货 收高8.40美元，或1.7%，报每吨505.60美元。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 升14美元，或0.8%，收报每吨1,736美元。ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收低0.85美分，或0.7%，报每磅1.1440美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)