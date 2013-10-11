纽约期市：可可上涨至两年高位，纽约原糖触及七个月高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约/伦敦10月11日 - 纽约和伦敦可可期货周五延续涨势，升至两年高点，因加工厂买盘和预期全球供应短缺，交易员静待北美和亚洲和可可加工数据公布。
洲际交易所(ICE)原糖期货触及七个月高位，因巴西降水令蔗糖收割暂停。阿拉比卡咖啡上升，市场在上日交投区间内交投。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 涨11英镑，或0.6%，报每吨1,762英镑，稍早升至2011年10月来最高的1,764英镑。
工厂买盘继续提振伦敦和纽约可可市场，交易员关注加工商和可可产品制造商的需求。
洲际交易所(ICE)-12月可可期货 涨17美元，或0.6%，收报每吨2,746美元，此前触及两年高位2,752美元。
交易员将焦点转向北美可可第三季加工数据，该数据将在10月17日公布，预计将显示同比上升6-10%。
亚洲可可协会还没有表示何时将发布季度数据，不过马来西亚数据将在10月17日公布。
ICE-3月原糖合约 收升0.21美分或1.1%，报每磅18.93美分，稍早触及七个月高位18.95美分，因巴西降雨导致该国蔗糖收割速度大幅放缓。
Liffe-12白糖期货 收高1.10美元，或0.2%，报每吨506.70美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收升2.30美分，或2%，报每磅1.1670美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 跌7美元，或0.4%，收报每吨1,716美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。