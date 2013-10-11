纽约期市：可可上涨至两年高位，纽约原糖触及七个月高位

路透纽约/伦敦10月11日 - 纽约和伦敦可可期货周五延续涨势，升至两年高点，因加工厂买盘和预期全球供应短缺，交易员静待北美和亚洲和可可加工数据公布。

洲际交易所(ICE)原糖期货触及七个月高位，因巴西降水令蔗糖收割暂停。阿拉比卡咖啡上升，市场在上日交投区间内交投。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 涨11英镑，或0.6%，报每吨1,762英镑，稍早升至2011年10月来最高的1,764英镑。

工厂买盘继续提振伦敦和纽约可可市场，交易员关注加工商和可可产品制造商的需求。

洲际交易所(ICE)-12月可可期货 涨17美元，或0.6%，收报每吨2,746美元，此前触及两年高位2,752美元。

交易员将焦点转向北美可可第三季加工数据，该数据将在10月17日公布，预计将显示同比上升6-10%。

亚洲可可协会还没有表示何时将发布季度数据，不过马来西亚数据将在10月17日公布。

ICE-3月原糖合约 收升0.21美分或1.1%，报每磅18.93美分，稍早触及七个月高位18.95美分，因巴西降雨导致该国蔗糖收割速度大幅放缓。

Liffe-12白糖期货 收高1.10美元，或0.2%，报每吨506.70美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收升2.30美分，或2%，报每磅1.1670美元。Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 跌7美元，或0.4%，收报每吨1,716美元。(完)

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