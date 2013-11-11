纽约期市：可可期货因大量投机性建仓而下跌，罗布斯塔咖啡上涨

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透纽约/伦敦11月11日 - 纽约和伦敦可可期货周一下跌逾2%，上周稍晚公布的美国数据显示投机者建立大量可可期货多头头寸，因担忧供应短缺。
纽约阿拉比卡咖啡也下跌，盘初从上周触及的七年低位反弹。伦敦罗布斯塔咖啡连升第三日。
纽约原糖小跌，交投清淡，伦敦白糖市场连续第五日收跌。
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布截止11月5日的交易商持仓报告显示，投机者将其ICE可可净多头头寸增加至自2006年编纂纪录以来的最高水平。
洲际交易所(ICE)-3月可可期货 收低61美元，或2.3%，收报每吨2,586美元，此为8月21日来最大单日跌幅。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 下跌43英镑，或2.5%，收报每磅1,665英镑，此为6月14日来最大单日跌幅。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收低1%，或0.8美分，报每磅1.0325美元。LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨22美元，或1.5%，报每吨1,498美元。
ICE-3月原糖期货 跌0.11美分，或0.6%，报每磅17.97美分。LIFFE-12月白糖 收低2.30美元，或0.5%，报每吨478.20美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。