纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡从七年低位反弹，因回补空头

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透纽约/伦敦11月12日 - 空头回补周二提振纽约阿拉比卡咖啡期货从上周触及的七周低位进一步攀升，而纽约原糖和伦敦白糖期货下跌，因巴西蔗糖行业数据显示巴西甘蔗压榨速度加快。
洲际交易所(ICE)可可期货上涨，扳回上日深度下跌后录得的部份跌幅，因供应短缺的利好预期盖过收割压力加剧的影响。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上涨2.55美分，或2.5%，收报每磅1.0580美元，仅略低于日内高位1.06美元，且高于上周触及的七年低位1.0095美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌3美元，或0.2%，报每吨1,495美元。
ICE-3月原糖期货 跌0.10美分，或0.6%，报每磅17.87美分。LIFFE-12月白糖 收低5.80美元，或1.2%，报每吨464.00美元
ICE-3月可可期货 收涨21美元，或0.8%，收报每吨2,622美元。 Liffe-3月可可期货 升23英镑，或1.4%，收报每磅1,688英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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