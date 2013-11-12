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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 04:40 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡从七年低位反弹，因回补空头

路透纽约/伦敦11月12日 - 空头回补周二提振纽约阿拉比卡咖啡期货从上周触及的七周低位进一步攀升，而纽约原糖和伦敦白糖期货下跌，因巴西蔗糖行业数据显示巴西甘蔗压榨速度加快。

洲际交易所(ICE)可可期货上涨，扳回上日深度下跌后录得的部份跌幅，因供应短缺的利好预期盖过收割压力加剧的影响。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上涨2.55美分，或2.5%，收报每磅1.0580美元，仅略低于日内高位1.06美元，且高于上周触及的七年低位1.0095美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌3美元，或0.2%，报每吨1,495美元。

ICE-3月原糖期货 跌0.10美分，或0.6%，报每磅17.87美分。LIFFE-12月白糖 收低5.80美元，或1.2%，报每吨464.00美元

ICE-3月可可期货 收涨21美元，或0.8%，收报每吨2,622美元。 Liffe-3月可可期货 升23英镑，或1.4%，收报每磅1,688英镑。(完)

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