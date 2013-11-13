纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡大跌，伦敦白糖触及逾三年低位

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
路透纽约/伦敦11月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三大跌，受累于技术性卖盘，回吐上日涨幅，且急速跌向上周因全球供应充裕而触及的数年低位。
伦敦白糖期货下挫至逾三年低位，因需求疲弱。可可期货在尾盘大涨后收高。
交投最活跃的ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低2.85美分，或2.6%，收报每磅1.0595美元，扭转稍早涨势。盘中最多下跌3%。
上周，该合约触及约五年低位1.0415美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌30美元，或2%，报每吨1,465美元，徘徊在上周触及的逾三年低位1,431美元附近。
LIFFE-12月白糖 收低6.50美元，或1.4%，报每吨457.50美元，盘中跌至457.30美元的逾三年低位，因需求疲弱及供应过剩。
ICE-3月原糖期货 跌0.07美分，或0.4%，报每磅17.80美分，盘中触及六周低位17.79美分。
ICE-3月可可期货 收涨43美元，或1.6%，收报每吨2,665美元，尾盘一度上涨多至2.7%，且技术性买盘令上升动能增加。
Liffe-3月可可期货 收升20英镑，或1.2%，收报每磅1,708英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变