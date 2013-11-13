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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 04:21 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡大跌，伦敦白糖触及逾三年低位

路透纽约/伦敦11月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三大跌，受累于技术性卖盘，回吐上日涨幅，且急速跌向上周因全球供应充裕而触及的数年低位。

伦敦白糖期货下挫至逾三年低位，因需求疲弱。可可期货在尾盘大涨后收高。

交投最活跃的ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低2.85美分，或2.6%，收报每磅1.0595美元，扭转稍早涨势。盘中最多下跌3%。

上周，该合约触及约五年低位1.0415美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌30美元，或2%，报每吨1,465美元，徘徊在上周触及的逾三年低位1,431美元附近。

LIFFE-12月白糖 收低6.50美元，或1.4%，报每吨457.50美元，盘中跌至457.30美元的逾三年低位，因需求疲弱及供应过剩。

ICE-3月原糖期货 跌0.07美分，或0.4%，报每磅17.80美分，盘中触及六周低位17.79美分。

ICE-3月可可期货 收涨43美元，或1.6%，收报每吨2,665美元，尾盘一度上涨多至2.7%，且技术性买盘令上升动能增加。

Liffe-3月可可期货 收升20英镑，或1.2%，收报每磅1,708英镑。(完)

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