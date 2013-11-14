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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 04:49 BJT

纽约期市：咖啡期货接近数年低位，期糖因供应过剩而下跌

路透纽约/伦敦11月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四上涨，受回补空头带动，而伦敦罗布斯塔咖啡下滑，两份咖啡合约也接近数年低位，交投震荡，因全球供应严重过剩令市场承压。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)原糖期货下跌至逾三年低位，因为需求疲弱。ICE可可上涨。

金融市场上涨，因美联储主席提名人叶伦暗示不会很快缩减美联储的货币刺激计划。

1725 GMT，交投最活跃的IE-3月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.45美分，或0.04%，收报每磅1.0640美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 跌4美元，或0.3%，报每吨1,461美元，距离上周触及1,431美元的逾三年低位不远。

LIFFE-12月白糖 收低7.40美元，或1.6%，报每吨450.10美元，盘中触及449.00美元。ICE-3月原糖期货 跌0.09美分，或0.5%，报每磅17.71美分。

ICE-3月可可期货 扭转稍早跌势，收涨15美元，或0.6%，收报每吨2,680美元。Liffe-3月可可期货 收升3英镑，或0.2%，收报每磅1,711英镑。(完)

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