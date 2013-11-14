纽约期市：咖啡期货接近数年低位，期糖因供应过剩而下跌

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透纽约/伦敦11月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四上涨，受回补空头带动，而伦敦罗布斯塔咖啡下滑，两份咖啡合约也接近数年低位，交投震荡，因全球供应严重过剩令市场承压。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)原糖期货下跌至逾三年低位，因为需求疲弱。ICE可可上涨。
金融市场上涨，因美联储主席提名人叶伦暗示不会很快缩减美联储的货币刺激计划。
1725 GMT，交投最活跃的IE-3月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.45美分，或0.04%，收报每磅1.0640美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 跌4美元，或0.3%，报每吨1,461美元，距离上周触及1,431美元的逾三年低位不远。
LIFFE-12月白糖 收低7.40美元，或1.6%，报每吨450.10美元，盘中触及449.00美元。ICE-3月原糖期货 跌0.09美分，或0.5%，报每磅17.71美分。
ICE-3月可可期货 扭转稍早跌势，收涨15美元，或0.6%，收报每吨2,680美元。Liffe-3月可可期货 收升3英镑，或0.2%，收报每磅1,711英镑。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。