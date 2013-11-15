纽约期市：咖啡期货上涨且录得五周来首周上升，受助于回补空头

路透纽约/伦敦11月15日 - 伦敦和纽约咖啡期货周五急升，本周交投震荡，因担忧最大咖啡豆种植国越南降雨和技术信号带动回补空头，提振价格脱离上周因全球供应充足而跌至的数年低位。
伦敦白糖由跌转升，盘中一度跌至逾三个月低位，因12月白糖合约即将到期。
ICE可可期货连涨第四日，因价格下滑吸引交易买盘，且投机者担忧供应短缺。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收高64美元，或4.4%，报每吨1,511美元，盘中一度急升最多5%，至1,520美元日内高位，为逾两年来最大单日升幅。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货 上涨3.45美分，或3.3%，收报每磅1.091美元，上周触及约五年低位1.0415美元。
LIFFE-12月白糖 收升2.80美元，或0.6%，报每吨452.80美元，盘中触及合约低位445.70美元，且为近月合约的逾三年低位。该合约今日到期。
ICE-3月原糖期货 跌0.09美分，或0.5%，报每磅17.55美分，此前触及六周低位17.50美分。
ICE-3月可可期货 收涨50美元，或1.9%，收报每吨2,730美元。Liffe-3月可可期货 收升29英镑，或1.7%，收报每磅1,740英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)