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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 04:22 BJT

伦敦期市：伦敦罗布斯塔咖啡触及六周高位，ICE市场休市

路透伦敦11月28日 - 伦敦罗布斯塔咖啡期货周四触及六周高位，因降雨和农夫不愿意卖出导致最大咖啡出产国越南的供应放缓，而可可期货上涨，白糖小升。

市场交投迟滞，洲际交易所(ICE)咖啡，可可和糖期货市场休市，因美国感恩节假期。市场将在周五常规交易时间开市，但提早在1800 GMT收市。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收高14美元，收报每吨1,628美元，此前触及六周高位1,630美元。

Liffe-3月白糖期货 涨0.70美元，或0.15%，收报每吨461.10美元。

Liffe-3月可可期货 收涨9英镑，或0.5%，报每吨1,745英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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