纽约期市：ICE原糖连跌10日，下挫至九周低位

路透纽约/伦敦12月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖周一连跌10日，触及九周低位，交易员说，因全球供应充裕，需求疲弱，以及全球最大蔗糖种植国巴西经济数据不佳。

伦敦白糖期货跌至合约低位，罗布斯塔咖啡升穿费波纳奇回档技术位38.2%，且价格急升逾4%，至七周高位，因越南农夫不愿意供货。ICE可可期货在交投清淡中小幅上升，在周一升至逾两年高位后盘整。

ICE-3月原糖期货 收跌0.16美分，或0.9%，报每磅16.81美分，稍早下跌近月合约自9月30日来最低的16.80美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 收低2.90美元，或0.6%，收报每吨452.10美元，此前触及452.00美元的合约低位。

LIFFE-3月罗布斯塔咖啡期货 升70美元，或4.3%，报每吨1,698美元，此前10月14日来最高结算价。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.3美分，或0.3%，报每磅1.1020美元，留守在11月触及的近五年低位1.0415美元的上方。

ICE-3月可可期货 收低5美元，或0.2%，报每吨2,808美元。Liffe-3月可可期货 收低7英镑，或0.4%，报每吨1,752英镑。(完)

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