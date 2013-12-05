纽约期市：原糖小涨，结束11日连跌

路透纽约12月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四触及三个月低位后逆转走势，终盘小涨，为12日以来首日收涨，受助于尾盘的一波买盘。咖啡期货延续跌势。
纽约和伦敦可可期货均走低。
ICE-3月原糖期货 收涨0.01美分，或0.06%，报每磅16.69美分，稍早触及9月以来最低16.55美分。该合约过去11日连跌，累积跌幅约6%。 对全球供应过剩的预期今年多数时间重压此间市场，年内迄今累积回落约15%。
Liffe-3月白糖期货 收跌0.10美元，或0.02%，报每吨449.90美元，盘中触及合约低位446.20美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.40美分，或2.2%，报每磅1.06美元。
Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收跌13美元，或0.8%，报每吨1,656美元。
ICE-3月可可期货 收跌15美元，或0.5%，报每吨2,754美元。
Liffe-3月可可期货 收挫3英镑，或0.2%，报每吨1,733英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)