纽约期市：ICE可可期货录得三周最大升幅，原糖期货连跌七周

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透纽约/伦敦12月6日 - 纽约可可期货周四升幅为近三周最大，逼近本周稍早触及的逾两年高位，因预期供应短缺、技术强势以及强劲的经济数据。
洲际交易所(ICE)原糖期货连跌七周，因供应庞大以及投机商卖压，而咖啡期货收复本周大跌的部分失地。
美国公布的就业数据强于预期，失业率降至五年低点，带动全球金融市场大涨。
洲际交易所(ICE)-3月可可期货 收高49美元，或1.8%，报每吨2,803美元，逼近周一触及的逾两年高位2,844美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收高29英镑，或1.7%，报每吨1,762英镑，接近上月触及的两年高位1,788英镑。
ICE-3月原糖期货 收跌0.1美分，或0.6%，报每磅16.59美分。连跌七周是2012年5月来的最长周度连跌。
LIFFE-3月白糖期货 收低1.20美元，或0.3%，收报每吨448.70美元。
LIFFE-3月罗布斯塔咖啡期货 跳升38美元，或2.3%，报每吨1,694美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.4美分，或0.4%，报每磅1.0640美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编