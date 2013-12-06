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亚洲 | 2013年 12月 7日 星期六 03:58 BJT

纽约期市：ICE可可期货录得三周最大升幅，原糖期货连跌七周

路透纽约/伦敦12月6日 - 纽约可可期货周四升幅为近三周最大，逼近本周稍早触及的逾两年高位，因预期供应短缺、技术强势以及强劲的经济数据。

洲际交易所(ICE)原糖期货连跌七周，因供应庞大以及投机商卖压，而咖啡期货收复本周大跌的部分失地。

美国公布的就业数据强于预期，失业率降至五年低点，带动全球金融市场大涨。

洲际交易所(ICE)-3月可可期货 收高49美元，或1.8%，报每吨2,803美元，逼近周一触及的逾两年高位2,844美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收高29英镑，或1.7%，报每吨1,762英镑，接近上月触及的两年高位1,788英镑。

ICE-3月原糖期货 收跌0.1美分，或0.6%，报每磅16.59美分。连跌七周是2012年5月来的最长周度连跌。

LIFFE-3月白糖期货 收低1.20美元，或0.3%，收报每吨448.70美元。

LIFFE-3月罗布斯塔咖啡期货 跳升38美元，或2.3%，报每吨1,694美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.4美分，或0.4%，报每磅1.0640美元。(完)

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