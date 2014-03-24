纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大涨，受助于技术性买盘和巴西降雨不及预期

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透纽约/伦敦3月24日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一录得两周来最大单日涨幅，受助于利多的技术信号，以及市场忧虑最大出产国巴西近期的降雨不足以缓解作物遭受的损害。原糖期货在上周下跌后小涨。
纽约和伦敦可可期货走低，因西非大部分地区迎来降雨，有利于作物生长，以及投机客锁定获利。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跳升5.25美分，或3.1%，报每磅1.764美元，在上周大跌后反弹。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 上扬45美元，或2.2%，报每吨2,083美元。
5月原糖期货 小升0.01美分，或0.06%，报每磅16.84美分，之前连跌两周。全球最大原糖出产和出口国巴西天气状况不佳也扶助提振原糖期货。Liffe-5月白糖期货 微升1.50美元，或0.3%，报每吨450.20美元。
ICE-5月可可期货 下挫17美元，或0.6%，报每吨2,940美元。Liffe-7月可可合约 收跌6英镑，或0.3%，报每吨1,873美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。