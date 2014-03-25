纽约期市：原糖受供应忧虑提振上扬，阿拉比卡咖啡期货走低

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透纽约/伦敦3月25日 - 原糖期货周二上扬，受助于供应忧虑，因交易商考虑今年出现厄尔尼诺天气现象的可能性增加。阿拉比卡咖啡期货走低，陷于区间内。可可期货基本持平。
股市在震荡交投中上扬，因美国消费者信心数据强劲。
近月ICE-5月原糖期货 上扬0.13美分，或0.8%，报每磅16.97美分。
分析师已调降了对最大种植国巴西2014年甘蔗和咖啡豆产量的预期，因天气干燥，这可能导致全球市场在2014/15年出现供应短缺。厄尔尼诺天气现象可能进一步遏制2015/16年的产量。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖期货 收涨3.40美元，或0.8%，报每吨453.60美元。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.10美分，或0.6%，报每磅1.7530美元，进一步远离3月11日触及的两年峰值2.0755美元。
5月罗布斯塔咖啡 下跌10美元，或0.5%，收报每吨2,073美元，进一步脱离本月稍早触及的17个月高位2,218美元。
ICE-5月可可期货 小涨9美元，或0.3%，收报每吨2,949美元。Liffe-7月可可期货 收涨1英镑，或0.05%，报每吨1,874英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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