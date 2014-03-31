纽约期市：巴西降雨预报拖累阿拉比卡咖啡期货走低，但首季暴涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一走软，因预报称全球最大咖啡豆种植国巴西将迎来降雨，引发投资者抛售，但市场首季暴涨逾60%，为1997年来最大季度涨幅。
ICE原糖期货也下跌，因全球最大原糖生产国巴西的甘蔗种植区出现降雨，但本季市场攀升约8%，为2010年第四季以来最大季度涨幅。纽约和伦敦可可期货走低，
ICE阿拉比卡咖啡期货在七周内飙升约80%，3月11日触及两年高位，为1996年以来最大七周升幅，因今年头两个月的干旱天气促使很多分析师下调巴西咖啡豆的产量预期。
后因咖啡豆种植带出现降雨，市场开始缩减涨幅。不过降雨量不及平均水平。交易商称，只有等到5月开始收割时才能正确地评估干旱天气对咖啡豆产量造成的影响。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.70美分，或1.5%，报每磅1.7790美元。本季劲扬60.7%，为1997年首季以来最大季度涨幅，在汤森路透/CoreCommodity CRB指数 19种成份商品中涨幅最大。
Liffe-5月罗布斯塔咖啡 下跌2美元，或0.1%，报每吨2,094美元，首季上扬24.4%，为2010年第二季以来最大季度涨幅。
ICE-5月原糖期货 收跌0.21美分，或1.2%，报每磅17.77美分。该合约1月跌至三年半低位14.70美分。本季收涨8.3%，为2010年底以来最大季度涨幅。Liffe-5月白糖期货 回落3.80美元，或0.8%，收报每吨474.20美元。该合约首季攀升5.6%，为两年来最大季度涨幅。
ICE-5月可可期货 收跌28美元，或0.9%，报每吨2,955美元。本季上扬9%，连续第三个季度上扬。Liffe-7月可可合约 收跌19英镑，或1%，报每吨1,864英镑，该合约本季收涨7.9%，也是连涨第三季。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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