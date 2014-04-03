纽约期市：原糖受技术买盘推动上扬，可可期货盘整

路透纽约/伦敦4月3日 - 原糖期货周四上扬，为四个交易日来首次，受助于技术性买盘，咖啡和可可期货基本持稳，因市场继续在数年高位之下盘整。

ICE-5月原糖期货 收涨0.21美分，或1.2%，报每磅17.18美元。7月原糖期货 攀升0.17美分，或1%，收报每磅17.61美分。

该合约在16.90美分之下寻获技术支撑，后转跌为升，但在日内高位200日移动均线切入位17.20美分面临强大阻力。

Liffe-5月白糖合约 收涨6.70美元，或1.5%，报每吨460.20美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.9美分，或1.1%，报每磅1.7460美元。

Liffe-7月罗布斯特咖啡 小涨1美元，收报每吨2,014美元。

可可市场继续在两年半高位之下盘整，但交易商称，因持续出现供应短缺，长期前景利好。

Liffe-7月可可合约 收涨6英镑，或0.3%，报每磅1,852英镑。

ICE-5月可可合约 收盘持平在每吨2,917美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)