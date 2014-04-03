纽约期市：原糖受技术买盘推动上扬，可可期货盘整

中港个股：安徽海螺水泥减持三间A股公司股票获得净收益9亿元人民币
路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。
路透纽约/伦敦4月3日 - 原糖期货周四上扬，为四个交易日来首次，受助于技术性买盘，咖啡和可可期货基本持稳，因市场继续在数年高位之下盘整。
ICE-5月原糖期货 收涨0.21美分，或1.2%，报每磅17.18美元。7月原糖期货 攀升0.17美分，或1%，收报每磅17.61美分。
该合约在16.90美分之下寻获技术支撑，后转跌为升，但在日内高位200日移动均线切入位17.20美分面临强大阻力。
Liffe-5月白糖合约 收涨6.70美元，或1.5%，报每吨460.20美元。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.9美分，或1.1%，报每磅1.7460美元。
Liffe-7月罗布斯特咖啡 小涨1美元，收报每吨2,014美元。
可可市场继续在两年半高位之下盘整，但交易商称，因持续出现供应短缺，长期前景利好。
Liffe-7月可可合约 收涨6英镑，或0.3%，报每磅1,852英镑。
ICE-5月可可合约 收盘持平在每吨2,917美元。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。
该公司称，过去七年该公司在印度和中国等成长市场迅速扩张，使得2010年至2016年11月间公司新业务价值增长三倍至28亿美元。
路透新加坡4月27日 - 油价周四下跌，对全球油市仍供应过剩的普遍疑虑带来压力，尽管交易员称，油价似乎在当前水准寻获支撑。