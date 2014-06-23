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货币新闻 | 2014年 6月 24日 星期二 02:09 BJT

纽约期市：ICE糖期货在逼近五周高位后回软，阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一放量下滑，此前未能攻克五周高位，因部分基金转为卖家。阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上涨。

ICE可可期货延续从上周触及的近三年高位回落的走势，因主要产国科特迪瓦(象牙海岸)付运保持强劲。

ICE-7月原糖期货 跌0.07美分，或0.4%，收报每磅17.85美分，盘中追平上周四所创的五周高位17.98美分。成交放量，根据汤森路透数据，超过12.3万口，较250日均值高30%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收低1.70美元，或0.3%，报每吨489.80美元。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高1.90美分，或1.1%，收报每磅1.7740美元。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 下滑19美元，或1%，收报每吨1,982美元。

ICE-9月可可合约 收跌28美元，或0.9%，报每吨3,080美元，该合约在上周四升至2011年8月来最高的3,128美元后正在盘整。

LIFFE-9月可可期货 下滑12英镑，或0.6%，报每吨1,923英镑。(完)

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