纽约期市：ICE糖期货在逼近五周高位后回软，阿拉比卡咖啡期货上涨

标题新闻：英国保守党支持率升至49%，大幅领先工党的27%--Panelbase民调
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一放量下滑，此前未能攻克五周高位，因部分基金转为卖家。阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中上涨。
ICE可可期货延续从上周触及的近三年高位回落的走势，因主要产国科特迪瓦(象牙海岸)付运保持强劲。
ICE-7月原糖期货 跌0.07美分，或0.4%，收报每磅17.85美分，盘中追平上周四所创的五周高位17.98美分。成交放量，根据汤森路透数据，超过12.3万口，较250日均值高30%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收低1.70美元，或0.3%，报每吨489.80美元。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高1.90美分，或1.1%，收报每磅1.7740美元。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 下滑19美元，或1%，收报每吨1,982美元。
ICE-9月可可合约 收跌28美元，或0.9%，报每吨3,080美元，该合约在上周四升至2011年8月来最高的3,128美元后正在盘整。
LIFFE-9月可可期货 下滑12英镑，或0.6%，报每吨1,923英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。