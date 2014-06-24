纽约期市：ICE咖啡期货在震荡交投中下滑，期糖连跌三日

路透纽约/伦敦6月24日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二在震荡交投中下滑，因主要出产国巴西进入收割季，而原糖期货在上周大涨后连跌第三日。

ICE可可期货连跌四个交易日，因市场对上周触及约三年高位的涨势作出修正，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货也走软。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.15美分，或0.6%，收报每磅1.7625美元，盘中一度大跌2.8%，因在1-2月巴西干旱后，对巴西产量的不确定性持续。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 下滑10美元，或0.5%，收报每吨1,972美元。

ICE-9月可可合约 收跌37美元，或1.2%，报每吨3,043美元，该合约在上周四升至2011年8月来最高的3,128美元。

LIFFE-9月可可期货 下滑13英镑，或0.7%，报每吨1,910英镑。

ICE-7月原糖期货 跌0.04美分，或0.2%，收报每磅17.81美分，该合约将在6月30日到期。

Liffe-8月白糖合约 收高0.30美元，或0.06%，报每吨490.10美元。(完)

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