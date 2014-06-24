纽约期市：ICE咖啡期货在震荡交投中下滑，期糖连跌三日

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8690元附近
路透上海4月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.869元附近，较上日升值约133点。
路透纽约/伦敦6月24日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二在震荡交投中下滑，因主要出产国巴西进入收割季，而原糖期货在上周大涨后连跌第三日。
ICE可可期货连跌四个交易日，因市场对上周触及约三年高位的涨势作出修正，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货也走软。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.15美分，或0.6%，收报每磅1.7625美元，盘中一度大跌2.8%，因在1-2月巴西干旱后，对巴西产量的不确定性持续。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 下滑10美元，或0.5%，收报每吨1,972美元。
ICE-9月可可合约 收跌37美元，或1.2%，报每吨3,043美元，该合约在上周四升至2011年8月来最高的3,128美元。
LIFFE-9月可可期货 下滑13英镑，或0.7%，报每吨1,910英镑。
ICE-7月原糖期货 跌0.04美分，或0.2%，收报每磅17.81美分，该合约将在6月30日到期。
Liffe-8月白糖合约 收高0.30美元，或0.06%，报每吨490.10美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.869元附近，较上日升值约133点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售票息1/8%、2046年到期的通胀保值公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26 意大利 标售国库券 4/26 日本 标售三个月期贴现国库券 4/27 美国 发售七年期公债 4/27 意大利 标售中长期公债 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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