纽约期市：ICE原糖期货大多上涨，因巴西天气干燥威胁产量

路透纽约/伦敦6月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四大多上涨，此前主要种植国巴西公布的产量数据有好有坏，巴西天气干燥有助于蔗糖压榨，但威胁到未来产量，而现货月合约在到期前较远月合约折让扩大至四个月最高。

阿拉比卡咖啡期货走软，回吐昨日的升幅，可可期货下滑，走势同汤森路透/核心商品CRB指数 一致。

Datagro分析师将巴西2014/15年度糖产量预估由3月的3,320万吨下调至3,230万吨。

下周一到期的ICE-7月原糖期货 收跌0.15美分，或0.8%，收报每磅17.57美分。而交投最活跃的10月期货 收高0.12美分或0.6%，报18.73美分。

7月合约较10月合约折让扩大至四个月最高的1.11美分，周三报0.88美分，显示交割量不大。周三未平仓合约大幅下滑至27,169口，较之前一个交易日减少11,020口。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)8月白糖合约 收低0.6美元，或0.1%，报487.40美元。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.20美分，或0.7%，收报每磅1.8085美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收高11美元，或0.5%，收报每吨2,027美元。

ICE-9月可可合约 收低15美元，或0.5%，报每吨3,053美元。LIFFE-9月可可期货 收低11英镑，或0.6%，报每吨1,909英镑。(完)

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