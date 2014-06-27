纽约期市：ICE可可期货触及近三年高位，原糖期货和咖啡期货重挫

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透纽约/伦敦6月27日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五触及近三年高位，因技术信号强劲且交易所库存不断减少。原糖期货创2月来最大单日跌幅，因在下周一7月合约到期前实货交割需求疲弱。
ICE阿拉比卡咖啡期货尾盘重挫，悉数回吐本周升幅，因买盘枯竭，且止损卖盘令跌势加重。
一伦敦可可期货经纪表示，ICE可可期货触及2011年8月来最高，之前触动“止损买盘”或技术买入点。
ICE-9月可可合约 收涨82美元，或2.7%，报每吨3,135美元，盘中高见3,138美元。
9月合约势将录得连续第四季上涨，因交易商预计供应短缺而涌入市场。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 收高49英镑，或2.6%，报每吨1,958英镑。
下周一到期的ICE-7月原糖期货 收跌0.72美分，或4.1%，收报每磅16.85美分，本季将大跌5%。交投最活跃的10月合约 收低0.19美分或1%，报18.32美分。
Liffe-8月白糖合约 收低6.30美元，或1.3%，报每吨481.10美元。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收挫8.3美分，或4.6%，收报每磅1.7255美元。近月咖啡期货在首季暴涨60%后，第二季首季小幅收低。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收涨7美元，或0.3%，收报每吨2,034美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠