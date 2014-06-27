纽约期市：ICE可可期货触及近三年高位，原糖期货和咖啡期货重挫

路透纽约/伦敦6月27日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五触及近三年高位，因技术信号强劲且交易所库存不断减少。原糖期货创2月来最大单日跌幅，因在下周一7月合约到期前实货交割需求疲弱。

ICE阿拉比卡咖啡期货尾盘重挫，悉数回吐本周升幅，因买盘枯竭，且止损卖盘令跌势加重。

一伦敦可可期货经纪表示，ICE可可期货触及2011年8月来最高，之前触动“止损买盘”或技术买入点。

ICE-9月可可合约 收涨82美元，或2.7%，报每吨3,135美元，盘中高见3,138美元。

9月合约势将录得连续第四季上涨，因交易商预计供应短缺而涌入市场。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 收高49英镑，或2.6%，报每吨1,958英镑。

下周一到期的ICE-7月原糖期货 收跌0.72美分，或4.1%，收报每磅16.85美分，本季将大跌5%。交投最活跃的10月合约 收低0.19美分或1%，报18.32美分。

Liffe-8月白糖合约 收低6.30美元，或1.3%，报每吨481.10美元。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收挫8.3美分，或4.6%，收报每磅1.7255美元。近月咖啡期货在首季暴涨60%后，第二季首季小幅收低。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收涨7美元，或0.3%，收报每吨2,034美元。(完)

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