纽约期市：ICE原糖期货下滑，可可期货从昨日触及的近三年高位回软

路透纽约/伦敦7月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下滑，7月合约到期后交割量低，暗示对糖的短期需求疲弱。可可期货从昨日触及的近三年高位回软。

ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，因交易商仍不确定主要产国巴西近期干旱对产量的影响程度。

原糖期货下滑，在周一收在100日移动均线切入位下方后延续跌势，且因交易员认为交割量小是利空因素。

ICE-10月原糖期货 收跌0.21美分，或1.2%，收报每磅17.80美分，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收低6.10美元，或1.3%，报每吨466.10美元。

ICE可可期货下跌，周一创下多年高位后回软收低，今日延续跌势，受到主要产国科特迪瓦大量交割的压力。

ICE-9月可可合约 收低8美元，或0.3%，报每吨3,119美元，交投清淡，周一触及的近三年高位报3,142美元。

LIFFE-9月可可期货 收跌13英镑，或0.7%，报每吨1,935英镑。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收挫4.15美分，或2.4%，收报每磅1.7095美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收平，收报每吨2,016美元，在100日移动均线切入位2,032美元遭遇强劲阻力。(完)

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