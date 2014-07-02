纽约期市：阿拉比卡咖啡期货因产量受损忧虑大涨逾1%，期糖走强

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透纽约7月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三大涨逾1%，为三日内第二日大涨，因市场臆测巴西产量受乾旱的影响可能较数据以及迄今收割情况显示出的更为严重。
原糖期货也上涨，本月稍晚巴西蔗糖产业集团Unica将发布压榨数据。
可可期货小跌，受科特迪瓦交割强劲打压，周一可可期货曾触及三年高位。
9月阿拉比卡咖啡期货 收高2.35美分，或1.4%，收报每磅1.7330美元，盘中触及1.7430高位。
交易商认为9月合约的下一阻力位在1.8490美元，这是6月27日触及的一个月高位，支撑位料在1.70美元。
ICE-10月原糖合约 收高0.07美分或0.4%，报17.87美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收高1.40美元，或0.3%，报每吨467.50美元。
ICE-9月可可合约 收低2美元，报每吨3,117美元，Liffe-9月可可期货 收低4英镑，或0.2%，报每吨1,931英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26