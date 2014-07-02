纽约期市：阿拉比卡咖啡期货因产量受损忧虑大涨逾1%，期糖走强

路透纽约7月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三大涨逾1%，为三日内第二日大涨，因市场臆测巴西产量受乾旱的影响可能较数据以及迄今收割情况显示出的更为严重。

原糖期货也上涨，本月稍晚巴西蔗糖产业集团Unica将发布压榨数据。

交易商认为9月合约的下一阻力位在1.8490美元，这是6月27日触及的一个月高位，支撑位料在1.70美元。