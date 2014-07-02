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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 03:55 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货因产量受损忧虑大涨逾1%，期糖走强

路透纽约7月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三大涨逾1%，为三日内第二日大涨，因市场臆测巴西产量受乾旱的影响可能较数据以及迄今收割情况显示出的更为严重。

原糖期货也上涨，本月稍晚巴西蔗糖产业集团Unica将发布压榨数据。

可可期货小跌，受科特迪瓦交割强劲打压，周一可可期货曾触及三年高位。

9月阿拉比卡咖啡期货 收高2.35美分，或1.4%，收报每磅1.7330美元，盘中触及1.7430高位。

交易商认为9月合约的下一阻力位在1.8490美元，这是6月27日触及的一个月高位，支撑位料在1.70美元。

ICE-10月原糖合约 收高0.07美分或0.4%，报17.87美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收高1.40美元，或0.3%，报每吨467.50美元。

ICE-9月可可合约 收低2美元，报每吨3,117美元，Liffe-9月可可期货 收低4英镑，或0.2%，报每吨1,931英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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