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货币新闻 | 2014年 7月 25日 星期五 03:10 BJT

纽约期市：ICE可可期货攀升至三年高位，期糖缩减升幅

路透纽约/伦敦7月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四放量升至三年高位，本周表现将为1月来最强，因实货市场价格大涨继续支撑期货。

ICE原糖期货走强，但在巴西公布压榨数据后从日高回落。阿拉比卡咖啡期货连续第二日升至四周高位，因市场再度担心最大出产国巴西的产量。

ICE-9月可可期货 收高13美元，或0.4%，报每吨3,198美元，稍早触及三年高位3,234美元，本周迄今大涨了3.8%，势将为1月底来最大周度升幅。

交易所周四公布的数据显示，周三总成交量达到74,230口，为去年6月6日来最高。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 收涨5英镑，或0.3%，报每吨1,943英镑，之前触及1,952英镑合约高位。

ICE-10月原糖期货 升0.09美分，或0.5%，报每磅17.05美分。LIFFE-10月白糖合约 收高0.4美元，或0.1%，收报每吨447.60美元。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升1.70美分，或1%，收报每磅1.7830美元，盘中触及四周最高的1.8050美元。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收高1.9%或38美元，收报每吨2,032美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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