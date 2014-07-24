纽约期市：ICE可可期货攀升至三年高位，期糖缩减升幅

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透纽约/伦敦7月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四放量升至三年高位，本周表现将为1月来最强，因实货市场价格大涨继续支撑期货。
ICE原糖期货走强，但在巴西公布压榨数据后从日高回落。阿拉比卡咖啡期货连续第二日升至四周高位，因市场再度担心最大出产国巴西的产量。
ICE-9月可可期货 收高13美元，或0.4%，报每吨3,198美元，稍早触及三年高位3,234美元，本周迄今大涨了3.8%，势将为1月底来最大周度升幅。
交易所周四公布的数据显示，周三总成交量达到74,230口，为去年6月6日来最高。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 收涨5英镑，或0.3%，报每吨1,943英镑，之前触及1,952英镑合约高位。
ICE-10月原糖期货 升0.09美分，或0.5%，报每磅17.05美分。LIFFE-10月白糖合约 收高0.4美元，或0.1%，收报每吨447.60美元。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升1.70美分，或1%，收报每磅1.7830美元，盘中触及四周最高的1.8050美元。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收高1.9%或38美元，收报每吨2,032美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。