纽约期市：阿拉比卡咖啡期货升至四周高位，可可期货从三年高位回落

路透纽约/伦敦7月25日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五升至四周高位，因对主要种植国巴西的产量忧虑重燃，且投资人不确定部分出产地区不合时宜的降雨带来的影响。

ICE可可期货小跌，在放量大涨两日，升至三年高位后稍作喘息。期糖走坚。所有市场均交投清淡。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升0.85美分，或0.5%，收报每磅1.7915美元。根据正在进行的田间巡查，巴西全国咖啡协会称，乾旱之后，巴西2015年咖啡产量可能跌穿4,000万包。

这将是巴西自2009年来最低产量。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低16美元或0.8%，收报每吨2,016美元。

可可期货变动不大，ICE-9月可可期货 收低4美元，或0.1%，报每吨3,194美元，本周大涨3.63%，为1月来表现最好的一周。

LIFFE-9月可可期货 收涨7英镑，或0.4%，报每吨1,950英镑。

ICE-10月原糖期货 上涨0.09美分，或0.5%，报每磅17.14美分。LIFFE-10月白糖合约 收高20美分，或0.04%，收报每吨447.80美元。(完)

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