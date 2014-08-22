纽约期市：原糖因未能升穿阻力位跌向六个月低位，美国咖啡和可可期货走低

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约/伦敦8月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五缩量走低，回吐之前一日的涨幅，跌向稍早触及的六个月低位，因生产商卖出和技术阻力强劲。
ICE阿拉比卡咖啡和可可期货在清淡成交中走低，跟随商品市场的普跌之势，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡和可可期货小涨。
汤森路透CoreCommodity CRB指数 回落0.1%，因原油期货部分受美元走强拖累走低。
指标ICE-10月原糖期货 下跌0.35美分，或2.2%，收报每磅15.64美分，略高于周三触及的六个月低位15.38美元。该合约本周收跌1.8%，连跌第四周。
“生产商正伺机卖出，因此，他们将在价格上涨时卖出，”一伦敦经纪商称。
经纪公司Sucden Financial的Tom Kujawa称，“在周三反弹，以及昨日上涨后，原糖测试16美分的阻力位。从市场人士的谈话可以看出，他们对此轮涨势持续存疑。”
全球最大的糖消费国印度的糖进口关税从15%上调至25%。
Liffe-10月白糖期货 收跌7.00美元，或1.6%，报每短吨425.70美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌2.25美分，或1.2%，收报每磅1.8735美元，市场呈横盘走势。
Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨9美元，或0.5%，报每吨1,997美元。
ICE可可期货本周第三日收低，本周收跌1.5%，为五周来首周下跌。
指标ICE-12月可可期货 收跌6美元，或0.2%，报每吨3,194美元。Liffe-12月可可期货 上扬4英镑，或0.2%，收报每吨2,022英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申