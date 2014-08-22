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货币新闻 | 2014年 8月 23日 星期六 03:02 BJT

纽约期市：原糖因未能升穿阻力位跌向六个月低位，美国咖啡和可可期货走低

路透纽约/伦敦8月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五缩量走低，回吐之前一日的涨幅，跌向稍早触及的六个月低位，因生产商卖出和技术阻力强劲。

ICE阿拉比卡咖啡和可可期货在清淡成交中走低，跟随商品市场的普跌之势，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡和可可期货小涨。

汤森路透CoreCommodity CRB指数 回落0.1%，因原油期货部分受美元走强拖累走低。

指标ICE-10月原糖期货 下跌0.35美分，或2.2%，收报每磅15.64美分，略高于周三触及的六个月低位15.38美元。该合约本周收跌1.8%，连跌第四周。

“生产商正伺机卖出，因此，他们将在价格上涨时卖出，”一伦敦经纪商称。

经纪公司Sucden Financial的Tom Kujawa称，“在周三反弹，以及昨日上涨后，原糖测试16美分的阻力位。从市场人士的谈话可以看出，他们对此轮涨势持续存疑。”

全球最大的糖消费国印度的糖进口关税从15%上调至25%。

Liffe-10月白糖期货 收跌7.00美元，或1.6%，报每短吨425.70美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌2.25美分，或1.2%，收报每磅1.8735美元，市场呈横盘走势。

Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货 收涨9美元，或0.5%，报每吨1,997美元。

ICE可可期货本周第三日收低，本周收跌1.5%，为五周来首周下跌。

指标ICE-12月可可期货 收跌6美元，或0.2%，报每吨3,194美元。Liffe-12月可可期货 上扬4英镑，或0.2%，收报每吨2,022英镑。(完)

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